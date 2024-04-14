Масштабное ДТП в окрестностях Киева: количество пострадавших увеличилось до восьми

Количество пострадавших в ДТП на Брест-Литовском шоссе в Киевской области увеличилось до восьми. По предварительной информации, виновник аварии заснул за рулем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Как сообщается, водитель грузового автомобиля "MAN", двигаясь в сторону Киева, столкнулся с задней частью попутного микроавтобуса марки "Мерседес Спринтер". Водитель "Мерседеса", в свою очередь, потерял курсовую устойчивость и допустил столкновение с четырьмя иномарками.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили восемь пассажиров микроавтобуса "Мерседес Спринтер" в возрасте от 26 до 83 лет. Пострадавшие госпитализированы в больничное учреждение, их состояние сейчас устанавливается - говорится в сообщении полиции.

По предварительной информации, виновник ДТП, 53-летний водитель грузового автомобиля, был трезв и заснул за рулем. Полицейские задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что сегодня на 17-м километре Брест-Литовского шоссе, что в Киевской области произошла авария с участием 6 автомобилей.