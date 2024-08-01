В российском городе Омск возник масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода. По данным, на территории «Газпромнефть - Омский НПЗ» горит установка АВТ-10, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
В российском Омске вспыхнул крупный пожар возле нефтезавода, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал 112.
«Крупный пожар возле нефтезавода в Омске. По нашим данным, на территории «Газпромнефть - Омский НПЗ» горит установка АВТ-10. Площадь пожара 300 кв. м», - говорится в сообщении.
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