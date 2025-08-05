Масштабный пожар во львовской гостинице "Власта": стала известна причина
Киев • УНН
Пожар во львовской гостинице "Власта" возник из-за взрыва батареи электроскутера, охватив 300 квадратных метров.
Причиной пожара во львовской гостинице "Власта", произошедшего 4 августа, является взрыв батареи электроскутера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Детали
Пожар возник на восьмом и девятом этажах в двенадцатиэтажном здании. Площадь пожара 300 квадратных метров. Сгорел общий коридор и входы в 23 комнаты. Кроме того, на 8, 10 и 11 этажах произошло возгорание в кабельных тоннелях. Причина пожара: взорвалась батарея электроскутера
В департаменте добавили, что к тушению пожара привлекли 14 единиц техники и 70 человек личного состава ГСЧС. Пожарно-спасательные подразделения с помощью специальных устройств эвакуировали 11 человек. Из них 6 человек оказались во львовских больницах с ожогами и отравлениями продуктами горения.
Напомним
Пожар во львовской гостинице "Власта" на улице Клепаровской, 30 произошел в понедельник, 4 августа в 12:23. Возгорание возникло предварительно на 9-м этаже здания.
Позже пожар во львовской гостинице удалось потушить.