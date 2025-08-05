Масштабна пожежа в львівському готелі "Власта": стала відома причина
Київ • УНН
Пожежа у львівському готелі "Власта" виникла через вибух батареї електроскутера, охопивши 300 квадратних метрів.
Причиною пожежі у львівському готелі "Власта", що сталась 4 серпня, є вибух батареї електроскутера. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Деталі
Пожежа виникла на восьмому та дев'ятому поверхах в дванадцятиповерховій будівлі. Площа пожежі 300 квадратних метрів. Згорів загальний коридор і входи у 23 кімнати. Крім того, на 8, 10 та 11 поверхах сталося загоряння в кабельних тунелях. Причина пожежі: вибухнула батарея електроскутера
У департаменті додали, що до гасіння пожежі залучили 14 одиниць техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС. Пожежно-рятувальні підрозділи за допомогою спеціальних пристроїв евакуювали 11 осіб. З них 6 людей опинились у львівських лікарнях з опіками і отруєннями продуктами горіння.
Нагадаємо
Пожежа в львівському готелі "Власта" на вулиці Клепарівській, 30 сталась у понеділок, 4 серпня о 12:23. Займання виникло попередньо на 9-му поверсі будівлі.
Пізніше пожежу у львівському готелі вдалось погасити.