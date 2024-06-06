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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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5 июня 2024, 11:37  •  116794 просмотра

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Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

Масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный атакой вражеского беспилотника, был потушен пожарными в Хмельницкой области.

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Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Американские военные провели второй испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии 6 июня 2024 года, продемонстрировав готовность и надежность американского парка межконтинентальных баллистических ракет.

Новости Мира •   •  4672 просмотра
В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины внесен свадебный обряд "чтение короны" с Волыни и Ривненщины, который предусматривает чтение напутственных слов молодой семье с мудрыми жизненными правилами и пожеланиями.

Культура •   •  4769 просмотра
Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.

Прокуратура направила обвинительный акт против семи владельцев и топ-менеджеров концерна, который поставлял продукцию российскому военно-промышленному комплексу после полномасштабного вторжения, обвинив их в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору.

Война •   •  5295 просмотра
Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.

Столкновение поездов в Чехии: стала известна предварительная причина катастрофы

В Чехии пассажирский поезд RegioJet проехал на запрещающий сигнал, что привело к столкновению с грузовым поездом, в результате которого погибли 4 человека, в том числе 2 гражданина Украины.

Новости Мира •   •  4843 просмотра
Столкновение поездов в Чехии: стала известна предварительная причина катастрофы

В Мексике зафиксировали первую в мире смерть человека от нового штамма птичьего гриппа-ВОЗ

В Мексике 59-летний мужчина умер после заболевания птичьим гриппом типа (A (H5N2). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения это первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа типа A.

Новости Мира •   •  5044 просмотра
В Мексике зафиксировали первую в мире смерть человека от нового штамма птичьего гриппа-ВОЗ

Последний шаг: Украина ратифицировала соглашение с ЕС для доступа к Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина ратифицировала соглашение с ЕС о получении 50 миллиардов евро в течение 4 лет в рамках программы Ukraine Facility, которая требует реформ для приближения Украины к членству в ЕС, при этом в этом году будет получено 16 миллиардов евро.

Экономика •   •  6444 просмотра
Последний шаг: Украина ратифицировала соглашение с ЕС для доступа к Ukraine Facility на 50 млрд евро

Премию лучшим участникам ВНО в этом году не будут присуждать: Рада приняла решение

Верховная Рада Украины приняла решение не присуждать премию лучшим участникам ВНО в 2024 году из-за изменений в организации вступительной кампании. 5 млн гривен, выделенных на премию, решили перенаправить на военные нужды.

Общество •   •  6119 просмотра
Премию лучшим участникам ВНО в этом году не будут присуждать: Рада приняла решение

На Харьковщине масштабный лесной пожар, остановить его почти невозможно из-за заминирования

В Харьковской области масштабный лесной пожар площадью 3500 гектаров практически невозможно потушить из-за того, что территория заминирована.

Общество •   •  6799 просмотра
На Харьковщине масштабный лесной пожар, остановить его почти невозможно из-за заминирования

На фронте сегодня уже состоялось 44 столкновений, враг активнее всего пытался улучшить свои позиции на Покровском направлении - Генштаб

Сегодня на фронте произошло 44 боя, при этом противник активно пытается улучшить свои позиции на Покровском направлении.

Война •   •  6736 просмотра
На фронте сегодня уже состоялось 44 столкновений, враг активнее всего пытался улучшить свои позиции на Покровском направлении - Генштаб