Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

В Хмельницкой области ликвидирован масштабный пожар на инфраструктурном объекте, возникший в результате вражеской дроновой атаки ночью, сообщили в ГУ ГСЧС в области и глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Детали

В ГУ ГСЧС указали, что "ночью, 6 июня, в результате атаки БПЛА в одном из населенных пунктов Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте".

"В Хмельницкой области пожарные ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате вражеской атаки", - сообщили в ГУ ГСЧС в Facebook.

К ликвидации пожара, как отмечается, было получено 55 спасателей на 15 единицах пожарно-спасательной и специальной техники, а также пожарный поезд.

"К счастью, травмированных или погибших нет", - отметили в ГСЧС.

Пожар в Хмельницкой области: произошла вражеская атака на инфраструктурный объект, без жертв