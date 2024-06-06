Масштабну пожежу загасили після нічної дронової атаки рф на об'єкт інфраструктури на Хмельниччині
Київ • УНН
Масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури, викликана атакою ворожого безпілотника, була погашена пожежниками в Хмельницькій області.
У Хмельницькій області ліквідовано масштабну пожежу на інфраструктурному об'єкті, що виникла внаслідок ворожої дронової атаки вночі, повідомили у ГУ ДСНС в області та голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
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У ГУ ДСНС вказали, що "вночі, 6 червня, внаслідок атаки БПЛА в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті".
"На Хмельниччині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки", - повідомили у ГУ ДСНС у Facebook.
До ліквідації пожежі, як зазначається, було залучено 55 рятувальників на 15 одиницях пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а також пожежний потяг.
"На щастя, травмованих чи загиблих не має", - зазначили у ДСНС.
Пожежа в Хмельницькій області: відбулася ворожа атака на інфраструктурний об'єкт, без жертв06.06.24, 07:30 • 22590 переглядiв