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Пожежа в Хмельницькій області: відбулася ворожа атака на інфраструктурний об'єкт, без жертв

Пожежа в Хмельницькій області: відбулася ворожа атака на інфраструктурний об'єкт, без жертв

Київ • УНН

 • 22590 перегляди

Через ворожу атаку на об'єкті інфраструктури в Хмельницькій області виникла пожежа, але повідомлень про жертви не надходило. Нині екстрені служби працюють над гасінням пожежі.

На Хмельниччині через атаку окупантів виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Наразі працюють служби ДСНС. Немає постраждалих. Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі у Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки на один з населених пунктів спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті.

За даними місцевих влад, на місце події були викликані всі необхідні служби.

Відтак, працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які займаються ліквідацією пожежі.

На щастя, за попередніми даними, травмованих або загиблих не зафіксовано.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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