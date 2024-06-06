Пожежа в Хмельницькій області: відбулася ворожа атака на інфраструктурний об'єкт, без жертв
Київ • УНН
Через ворожу атаку на об'єкті інфраструктури в Хмельницькій області виникла пожежа, але повідомлень про жертви не надходило. Нині екстрені служби працюють над гасінням пожежі.
На Хмельниччині через атаку окупантів виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Наразі працюють служби ДСНС. Немає постраждалих. Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вночі у Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки на один з населених пунктів спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті.
За даними місцевих влад, на місце події були викликані всі необхідні служби.
Відтак, працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які займаються ліквідацією пожежі.
На щастя, за попередніми даними, травмованих або загиблих не зафіксовано.
Трагедія на Хмельниччині: під час купання потонули двоє підлітків02.06.24, 21:21 • 54824 перегляди