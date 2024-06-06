Пожар в Хмельницкой области: произошла вражеская атака на инфраструктурный объект, без жертв

В Хмельницкой области из-за атаки оккупантов возник пожар на инфраструктурном объекте. Сейчас работают службы ГСЧС. Нет пострадавших. Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью в Хмельницкой области в результате вражеской атаки на один из населенных пунктов вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте.

По данным местных властей, на место происшествия были вызваны все необходимые службы.

Следовательно, работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые занимаются ликвидацией пожара.

К счастью, по предварительным данным, травмированных или погибших не зафиксировано.

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