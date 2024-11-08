Масштабный лесной пожар вспыхнул возле Лос-Анджелеса: тысячи людей покинули дома

Тысячи людей были вынуждены бежать от неконтролируемого лесного пожара, бушевавшего вокруг населенных пунктов возле Лос-Анджелеса в США в четверг, и десятки домов уже были уничтожены быстро распространяющимся пламенем, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Сильные сезонные ветры разбросали огонь на расстояние до пяти километров от очага пожара вокруг Камарильо, и новые очаги появились на склонах холмов, сельскохозяйственных угодьях и в жилых районах.

Горный пожар быстро разрастался с момента начала в среду и к следующему дню охватил 8 290 гектаров, а пламя непредсказуемо поднималось и заставляло жителей спасаться.

По словам властей, к вечеру четверга пожар удалось локализовать лишь на пять процентов, хотя ожидалось, что ветровые потоки будут способствовать пожарным всю ночь.

Власти заявили, на основании первоначальных проверок, что было полностью уничтожено не менее 132 домов, а еще 88 пострадали от пожаров.

Сотрудники пожарной службы округа Вентура заявили, что они направляют ресурсы на тушение пожара в районе, где проживает 30 000 человек, но изменение ветрового режима означает, что есть надежда, что пожар может утихнуть в ближайшие дни.

"Ветер стихает на нижних высотах, но остается порывистым на верхних", - сказал Ариэль Коэн из Национальной метеорологической службы.

"К 11:00 утра (в пятницу по местному времени) ветры еще больше стихнут по всему региону, и мы не ожидаем, что в этом районе будут действовать какие-либо предупреждения об опасности", - отметил он.

В четверг губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посетил общины, пострадавшие от пожара, и объявил чрезвычайное положение в наиболее пострадавшем районе округа Вентура.

По меньшей мере 400 домов были эвакуированы, сказал шериф округа Вентура Джим Фрайхофф, добавив, что 250 жителей решили остаться.

"Я призываю всех держаться подальше от пострадавших районов. Пожар все еще очень опасен", - сказал он.

Причина пожара пока не известна, но метеорологи объявили предупреждение "красный флаг" и редкое предупреждение "особо опасная ситуация" (PDS) в этом районе, что указывает на опасные условия для пожара. Они сказали, что два года осадков выше среднего спровоцировали обильный рост растительности, которая теперь полностью высохла после долгого жаркого лета.

Электроэнергетические компании отключили электроэнергию десяткам тысяч клиентов в этом районе - обычная стратегия в Калифорнии во время сильных ветров в попытке снизить риск новых пожаров из-за поваленных линий электропередачи.

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