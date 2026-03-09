$43.730.0850.540.36
12:46 • 5262 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 12747 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 5194 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 22562 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 23379 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 43393 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 63321 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 101746 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55294 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47007 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Графики отключений электроэнергии
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 27964 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 101743 просмотра
Масштабный ледяной затор образовался на реке Ворскла, спасатели ликвидируют последствия

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

В Старых Санжарах образовался затор площадью 5000 кв.м и объемом 9000 куб.м. Спасатели ГСЧС и община очищают русло реки ото льда и древесной массы.

Масштабный ледяной затор образовался на реке Ворскла, спасатели ликвидируют последствия

В Полтавской области на реке Ворскла образовался ледовый затор с древесной массой, спасатели ликвидируют последствия, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На реке Ворскле в селе Старые Санжары на Полтавщине образовался ледовый затор с древесной массой. Его площадь составляет около 5000 кв.м., а объем - примерно 9000 куб.м.

- говорится в сообщении.

Спасатели работают вместе с представителями территориальной общины.

Работы будут продолжаться, пока русло реки не будет полностью очищено, резюмировали в ГСЧС.

В Украине зафиксировано почти 800 случаев подтоплений из-за весеннего половодья - ГСЧС

Антонина Туманова

ОбществоПогода и окружающая среда
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям