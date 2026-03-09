Масштабный ледяной затор образовался на реке Ворскла, спасатели ликвидируют последствия
Киев • УНН
В Старых Санжарах образовался затор площадью 5000 кв.м и объемом 9000 куб.м. Спасатели ГСЧС и община очищают русло реки ото льда и древесной массы.
В Полтавской области на реке Ворскла образовался ледовый затор с древесной массой, спасатели ликвидируют последствия, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На реке Ворскле в селе Старые Санжары на Полтавщине образовался ледовый затор с древесной массой. Его площадь составляет около 5000 кв.м., а объем - примерно 9000 куб.м.
Спасатели работают вместе с представителями территориальной общины.
Работы будут продолжаться, пока русло реки не будет полностью очищено, резюмировали в ГСЧС.
