Масштабний льодовий затор утворився на річці Ворскла, рятувальники ліквідують наслідки
Київ • УНН
У Старих Санжарах утворився затор площею 5000 кв.м та об’ємом 9000 куб.м. Рятувальники ДСНС та громада очищують русло річки від льоду та деревної маси.
У Полтавській області на річці Ворскла утворився льодовий затор із деревною масою, рятувальники ліквідовують наслідки, передає УНН із посиланням на ДСНС.
На річці Ворсклі у селі Старі Санжари на Полтавщині утворився льодовий затор із деревною масою. Його площа становить близько 5000 кв.м., а об’єм - приблизно 9000 куб.м
Рятувальники працюють разом із представниками територіальної громади.
Роботи триватимуть, доки русло річки не буде повністю очищене, резюмували у ДСНС.
В Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля - ДСНС04.03.26, 18:09 • 4125 переглядiв