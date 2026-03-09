Масштабний льодовий затор утворився на річці Ворскла, рятувальники ліквідують наслідки

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 3214 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 10117 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
11:13 • 19192 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 21666 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 42342 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 62673 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 100030 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55065 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 46836 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33965 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
31%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 26645 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 22267 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 18390 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 24564 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 12454 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 22 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 12661 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 19192 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 24789 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 100030 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Андрій Шевченко
Урсула фон дер Ляєн
Alyona alyona
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 3854 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 18568 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 22451 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 32814 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 39566 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Золото
Financial Times

Масштабний льодовий затор утворився на річці Ворскла, рятувальники ліквідують наслідки

Київ • УНН

 • 236 перегляди

У Старих Санжарах утворився затор площею 5000 кв.м та об’ємом 9000 куб.м. Рятувальники ДСНС та громада очищують русло річки від льоду та деревної маси.

Масштабний льодовий затор утворився на річці Ворскла, рятувальники ліквідують наслідки

У Полтавській області на річці Ворскла утворився льодовий затор із деревною масою, рятувальники ліквідовують наслідки, передає УНН із посиланням на ДСНС.

На річці Ворсклі у селі Старі Санжари на Полтавщині утворився льодовий затор із деревною масою. Його площа становить близько 5000 кв.м., а об’єм - приблизно 9000 куб.м 

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники працюють разом із представниками територіальної громади.

Роботи триватимуть, доки русло річки не буде повністю очищене, резюмували у ДСНС.

В Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля - ДСНС04.03.26, 18:09 • 4125 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПогода та довкілля
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій