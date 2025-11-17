Масштабные рейды против нелегальной иммиграции в США: 81 человек арестован в Шарлотте - Reuters

$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 2824 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 7176 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 10906 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 14155 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 16264 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 37812 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24392 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19052 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21367 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16444 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Популярные новости
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 10782 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 12488 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 19909 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 18494 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 14407 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 37813 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 75059 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 69450 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 126188 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 104468 просмотра
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 3610 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 18499 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 19914 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18906 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 38120 просмотра
Масштабные рейды против нелегальной иммиграции в США: 81 человек арестован в Шарлотте - Reuters

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В Шарлотте, Северная Каролина, арестован 81 человек, что указывает на усиление кампании администрации Трампа по депортации иммигрантов. Губернатор штата Джош Стейн раскритиковал действия федеральных агентов, обвинив их в запугивании и разделении общины.

Масштабные рейды против нелегальной иммиграции в США: 81 человек арестован в Шарлотте - Reuters

В городе Шарлотта американского штата Северная Каролина правоохранительные органы США арестовали 81 человека. Это свидетельствует о резком усилении кампании администрации Дональда Трампа по массовой депортации иммигрантов, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

В публикации говорится, что ни пограничная служба, ни иммиграционная и таможенная служба США не ответили на запросы СМИ о предоставлении комментариев. Также ответа не было и со стороны Министерства внутренней безопасности США, которое контролирует вышеупомянутые ведомства.

В то же время губернатор Северной Каролины Джош Стейн, который является демократом, заявил, что "нелегальные иммигранты и насильственные преступники должны быть депортированы, но действия слишком многих федеральных агентов в Шарлотте приводят к прямо противоположному результату".

Мы видели маскированных, хорошо вооруженных агентов в парамилитарной форме, которые ездили на автомобилях без опознавательных знаков, преследовали американских граждан по цвету кожи и задерживали случайных людей на парковках и тротуарах. Они преследовали садовников, которые просто украшали елку в чьем-то дворе. Они заходили в церкви и магазины, чтобы забирать людей. Это не делает нас безопаснее. Это подпитывает страх и разделяет наше сообщество

- сказал Стейн.

Напомним

Министерство внутренней безопасности США начало масштабные рейды против нелегальной иммиграции в Шарлотте (Северная Каролина) с планами расширить операции на юг страны. Анонс рейдов вызвал страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Обыск
Министерство внутренней безопасности США
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты