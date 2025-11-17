Масштабные рейды против нелегальной иммиграции в США: 81 человек арестован в Шарлотте - Reuters
Киев • УНН
В Шарлотте, Северная Каролина, арестован 81 человек, что указывает на усиление кампании администрации Трампа по депортации иммигрантов. Губернатор штата Джош Стейн раскритиковал действия федеральных агентов, обвинив их в запугивании и разделении общины.
В городе Шарлотта американского штата Северная Каролина правоохранительные органы США арестовали 81 человека. Это свидетельствует о резком усилении кампании администрации Дональда Трампа по массовой депортации иммигрантов, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
В публикации говорится, что ни пограничная служба, ни иммиграционная и таможенная служба США не ответили на запросы СМИ о предоставлении комментариев. Также ответа не было и со стороны Министерства внутренней безопасности США, которое контролирует вышеупомянутые ведомства.
В то же время губернатор Северной Каролины Джош Стейн, который является демократом, заявил, что "нелегальные иммигранты и насильственные преступники должны быть депортированы, но действия слишком многих федеральных агентов в Шарлотте приводят к прямо противоположному результату".
Мы видели маскированных, хорошо вооруженных агентов в парамилитарной форме, которые ездили на автомобилях без опознавательных знаков, преследовали американских граждан по цвету кожи и задерживали случайных людей на парковках и тротуарах. Они преследовали садовников, которые просто украшали елку в чьем-то дворе. Они заходили в церкви и магазины, чтобы забирать людей. Это не делает нас безопаснее. Это подпитывает страх и разделяет наше сообщество
Напомним
Министерство внутренней безопасности США начало масштабные рейды против нелегальной иммиграции в Шарлотте (Северная Каролина) с планами расширить операции на юг страны. Анонс рейдов вызвал страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.