Масштабные рейды против нелегальной иммиграции в США: 81 человек арестован в Шарлотте - Reuters

В городе Шарлотта американского штата Северная Каролина правоохранительные органы США арестовали 81 человека. Это свидетельствует о резком усилении кампании администрации Дональда Трампа по массовой депортации иммигрантов, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

В публикации говорится, что ни пограничная служба, ни иммиграционная и таможенная служба США не ответили на запросы СМИ о предоставлении комментариев. Также ответа не было и со стороны Министерства внутренней безопасности США, которое контролирует вышеупомянутые ведомства.

В то же время губернатор Северной Каролины Джош Стейн, который является демократом, заявил, что "нелегальные иммигранты и насильственные преступники должны быть депортированы, но действия слишком многих федеральных агентов в Шарлотте приводят к прямо противоположному результату".

Мы видели маскированных, хорошо вооруженных агентов в парамилитарной форме, которые ездили на автомобилях без опознавательных знаков, преследовали американских граждан по цвету кожи и задерживали случайных людей на парковках и тротуарах. Они преследовали садовников, которые просто украшали елку в чьем-то дворе. Они заходили в церкви и магазины, чтобы забирать людей. Это не делает нас безопаснее. Это подпитывает страх и разделяет наше сообщество - сказал Стейн.

Напомним

Министерство внутренней безопасности США начало масштабные рейды против нелегальной иммиграции в Шарлотте (Северная Каролина) с планами расширить операции на юг страны. Анонс рейдов вызвал страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.