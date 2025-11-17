Масштабні рейди проти нелегальної імміграції у США: 81 людину заарештували у Шарлотті - Reuters

У місті Шарлота американського штату Північна Кароліна правоохоронні органи США заарештували 81 людей. Це свідчить про різке посилення кампанії адміністрації Дональда Трампа щодо масової депортації іммігрантів, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У публікації йдеться, що ні прикордонна служба, ні імміграційна та митна служба США не відповіли на запити ЗМІ щодо надання коментарів. Також відповіді не було і з боку Міністерства внутрішньої безпеки США, яка контролює вищезазначені відомства.

Водночас губернатор Північної Кароліни Джош Стейн, який є демократом, заявив, що "нелегальні іммігранти та насильницькі злочинці повинні бути депортовані, але дії занадто багатьох федеральних агентів в Шарлотті призводять до прямо протилежного результату".

Ми бачили маскованих, добре озброєних агентів у парамілітарній формі, які їздили на автомобілях без розпізнавальних знаків, переслідували американських громадян за кольором шкіри і затримували випадкових людей на парковках і тротуарах. Вони переслідували садівників, які просто прикрашали ялинку у чиємусь дворі. Вони заходили до церков і магазинів, щоб забирати людей. Це не робить нас безпечнішими. Це підживлює страх і розділяє нашу громаду