В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 9600 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13458 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14794 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 17556 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18546 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41624 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25096 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19287 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21604 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Масштабні рейди проти нелегальної імміграції у США: 81 людину заарештували у Шарлотті - Reuters

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

У Шарлотті, Північна Кароліна, заарештовано 81 особу, що вказує на посилення кампанії адміністрації Трампа щодо депортації іммігрантів. Губернатор штату Джош Стейн розкритикував дії федеральних агентів, звинувативши їх у залякуванні та розділенні громади.

Масштабні рейди проти нелегальної імміграції у США: 81 людину заарештували у Шарлотті - Reuters

У місті Шарлота американського штату Північна Кароліна правоохоронні органи США заарештували 81 людей. Це свідчить про різке посилення кампанії адміністрації Дональда Трампа щодо масової депортації іммігрантів, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У публікації йдеться, що ні прикордонна служба, ні імміграційна та митна служба США не відповіли на запити ЗМІ щодо надання коментарів. Також відповіді не було і з боку Міністерства внутрішньої безпеки США, яка контролює вищезазначені відомства.

Водночас губернатор Північної Кароліни Джош Стейн, який є демократом, заявив, що "нелегальні іммігранти та насильницькі злочинці повинні бути депортовані, але дії занадто багатьох федеральних агентів в Шарлотті призводять до прямо протилежного результату".

Ми бачили маскованих, добре озброєних агентів у парамілітарній формі, які їздили на автомобілях без розпізнавальних знаків, переслідували американських громадян за кольором шкіри і затримували випадкових людей на парковках і тротуарах. Вони переслідували садівників, які просто прикрашали ялинку у чиємусь дворі. Вони заходили до церков і магазинів, щоб забирати людей. Це не робить нас безпечнішими. Це підживлює страх і розділяє нашу громаду

- сказав Стейн.

Нагадаємо

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало масштабні рейди проти нелегальної імміграції в Шарлотті (Північна Кароліна) з планами розширити операції на південь країни. Анонс рейдів викликав острах і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей.

Євген Устименко

