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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабные обстрелы в Донецкой области: более 2000 атак за сутки и жертвы среди гражданских

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки оккупанты совершили 2171 обстрел в Донецкой области, в результате которых погибли два человека и один ранен. Повреждены 20 гражданских объектов, в том числе 14 жилых домов.

В результате атак оккупантов по территории Донецкой области повреждено 20 гражданских объектов, из них 14 жилых домов.

Передает УНН со ссылкой на пресс службу Нацполиции и сообщение Донецкой ОВА. 

Детали

В результате российских атак двое жителей Донецкой области погибли, один получил ранения. за сутки задокументировано 2 171 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору. Повреждены 20 гражданских объектов, из них 14 жилых домов, передает Национальная полиция Украины.

Данные Донецкой ОВА: 

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 8 декабря.

Покровский район. в дачном Кураховском районе погибли 2 человека. В Покровске повреждены 5 домов.

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Краматорский район. в Катериновке Ильиновской общины 1 человек ранен, поврежден 1 объект. В Константиновской общине повторно повреждены многочисленные дома.

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Бахмутский район. в Часовоярской общине повреждены 4 частных дома, 3 многоэтажки и 2 нежилых здания. В Северске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 158 человек, в том числе 13 детей.

Напомним

Вражеские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 269 ударов различного типа. В результате обстрелов разрушена инфраструктура и погиб 65-летний мужчина.

Российские захватчики совершили 25 обстрелов по восьми общинам Сумской области. Атаки проводились с использованием FPV-дронов, квадрокоптеров и минометов, зафиксированы многочисленные взрывы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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