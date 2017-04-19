Масштабные учения служб жизнеобеспечения начались в Закарпатье

Согласно тактическому замыслу, в 13:55 в Ужгороде по вул.Узкой в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме произошло разрушение жилищ граждан и железобетонных плит перекрытия между вторым и третьим этажами.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были привлечены подразделения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, аварийные бригады ГРЭС, газовики, подразделения Нацполиции, медиков и работников водоканала.

Всего в учениях приняли участие 18 единиц техники и 75 человек от всех служб жизнеобеспечения.

Вследствие чрезвычайной ситуации “травмировались” четверо граждан. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Еще 47 человек были эвакуированы из опасной зоны.

“Комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начала работать на Закарпатье вчера. Сегодня состоялись первые совместные учения служб жизнеобеспечения. Аналогичные мероприятия пройдут также в Виноградовском, Хустском, Иршавском, Перечинском районах и городе Мукачево. Комиссия будет работать в течение десяти дней”, — рассказала УНН пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Напомним, 17 апреля полиция Донецкой области отработала сценарий захвата поезда в Мариуполе.