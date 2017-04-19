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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24514 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87860 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144766 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112380 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113838 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110835 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103023 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Масштабные учения служб жизнеобеспечения начались в Закарпатье

Масштабные учения служб жизнеобеспечения начались в Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 6532 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня, 19 апреля, в Ужгороде прошли первые учения с участием служб жизнеобеспечения в рамках комплексной проверки состояния реализации государственной политики в сфере гражданской защиты и организации работы по вопросам техногенной и пожарной безопасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УГСЧС в Закарпатской области.

Согласно тактическому замыслу, в 13:55 в Ужгороде по вул.Узкой в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме произошло разрушение жилищ граждан и железобетонных плит перекрытия между вторым и третьим этажами.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были привлечены подразделения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, аварийные бригады ГРЭС, газовики, подразделения Нацполиции, медиков и работников водоканала.

Всего в учениях приняли участие 18 единиц техники и 75 человек от всех служб жизнеобеспечения.

Вследствие чрезвычайной ситуации “травмировались” четверо граждан. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Еще 47 человек были эвакуированы из опасной зоны.

“Комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начала работать на Закарпатье вчера. Сегодня состоялись первые совместные учения служб жизнеобеспечения. Аналогичные мероприятия пройдут также в Виноградовском, Хустском, Иршавском, Перечинском районах и городе Мукачево. Комиссия будет работать в течение десяти дней”, — рассказала УНН пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Напомним, 17 апреля полиция Донецкой области отработала сценарий захвата поезда в Мариуполе.

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