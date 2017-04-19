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Масштабні навчання служб життєзабезпечення розпочалися на Закарпатті

Масштабні навчання служб життєзабезпечення розпочалися на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні, 19 квітня, в Ужгороді пройшли перші навчання за участю служб життєзабезпечення у рамках комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту й організації роботи з питань техногенної та пожежної безпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.

Згідно з тактичним задумом, о 13:55 в Ужгороді по вул.Вузькій внаслідок вибуху газу в багатоквартирному житловому будинку відбулося руйнування помешкань громадян та залізобетонних плит перекриття між другим та третім поверхами.

До ліквідації наслідків надзвичайної події було залучено підрозділи Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, аварійні бригади МРЕМ, газовиків, підрозділи Нацполіції, медиків та працівників водоканалу.

Всього у навчаннях взяли участь 18 одиниць техніки та 75 осіб від всіх служб життєзабезпечення.

Внаслідок надзвичайної ситуації “травмувалося” четверо громадян. Усім постраждалим була надана медична допомога. Ще 47 осіб були евакуйовані із небезпечної зони.

“Комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій почала працювати на Закарпатті вчора. Сьогодні відбулися перші спільні навчання служб життєзабезпечення. Аналогічні заходи пройдуть також у Виноградівському, Хустському, Іршавському, Перечинському районах та місті Мукачевому. Комісія працюватиме в області протягом десяти днів...”, — розповіла УНН речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Нагадаємо, 17 квітня поліція Донецької області відпрацювала сценарій захоплення поїзда в Маріуполі.

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