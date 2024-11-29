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Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

Киев  •  УНН

 • 17957 просмотра

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Печерский суд выберет меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении средств на закупки военной формы. Среди фигурантов-экс советник Минобороны и бывший нардеп.

Печерский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании мер пресечения трем подозреваемым по делу о хищении более 10 миллионов долларов при закупке формы для армии. Об этом журналисту УНН сообщили в офисе Генпрокурора.

Как известно УНН из собственных источников речь идет об избрании меры пресечения экс-советнику Минобороны, Роману Балыкину, экс-нардепу Игорю Франчуку и его сыну Ярославу Франчуку.

В ОГП сообщили, что заседание по избранию подозреваемым мер пресечения запланировано в Печерском районном суде Киева в 15:00, 15:30, и 16:00.

Дополнение

На хищении более чем 10 миллионов долларов при закупке формы для армии разоблачен экс-заместитель министра обороны и экс-нардеп.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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