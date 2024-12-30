Масштабная авиакатастрофа в Южной Корее привела к проверке всех авиакомпаний
Киев • УНН
В аэропорту Муан самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air разбился во время посадки, погибло 179 человек. Власти Южной Кореи инициировали срочную проверку безопасности всех авиакомпаний страны.
В Южной Корее приказали провести срочную проверку безопасности всех авиакомпаний страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Южная Корея оправляется от трагедии, произошедшей в международном аэропорту Муан. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки, после чего взорвался. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Погибли 179 человек, двух членов экипажа удалось спасти.
Исполняющий обязанности президента Чой Санг-Мок приказал провести срочную проверку безопасности всех авиакомпаний страны. Предварительно сообщается, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, связанная с отказом шасси. Оба черных ящика найдены, но один из них получил повреждения. Расследование продолжается с участием международных экспертов.
Южная Корея проведет проверку всей системы авиаперевозок из-за авиакатастрофы30 дек. 2024, 02:55 • 19627 просмотров