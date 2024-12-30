Масштабна авіакатастрофа в Південній Кореї призвела до перевірки всіх авіакомпаній

У Південній Кореї наказали провести термінову перевірку безпеки всіх авіакомпаній країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Південна Корея оговтується від трагедії, що сталася в міжнародному аеропорту Муан. Літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки, після чого вибухнув. На борту перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Загинули 179 осіб, двох членів екіпажу вдалося врятувати.

Виконуючий обов’язки президента Чой Санг-Мок наказав провести термінову перевірку безпеки всіх авіакомпаній країни. Попередньо повідомляється, що причиною катастрофи могла стати технічна несправність, пов’язана з відмовою шасі. Обидва чорні ящики знайдено, але один із них зазнав пошкоджень. Розслідування триває за участю міжнародних експертів.

Південна Корея проведе перевірку всієї системи авіаперевезень через авіакатастрофу