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Масштабна авіакатастрофа в Південній Кореї призвела до перевірки всіх авіакомпаній

Масштабна авіакатастрофа в Південній Кореї призвела до перевірки всіх авіакомпаній

Київ • УНН

 • 27579 перегляди

В аеропорту Муан літак Boeing 737-800 компанії Jeju Air розбився під час посадки, загинуло 179 осіб. Влада Південної Кореї ініціювала термінову перевірку безпеки всіх авіакомпаній країни.

У Південній Кореї наказали провести термінову перевірку безпеки всіх авіакомпаній країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Південна Корея оговтується від трагедії, що сталася в міжнародному аеропорту Муан. Літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки, після чого вибухнув. На борту перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Загинули 179 осіб, двох членів екіпажу вдалося врятувати. 

Виконуючий обов’язки президента Чой Санг-Мок наказав провести термінову перевірку безпеки всіх авіакомпаній країни. Попередньо повідомляється, що причиною катастрофи могла стати технічна несправність, пов’язана з відмовою шасі. Обидва чорні ящики знайдено, але один із них зазнав пошкоджень. Розслідування триває за участю міжнародних експертів. 

Південна Корея проведе перевірку всієї системи авіаперевезень через авіакатастрофу 30.12.24, 04:55 • 21846 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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