Крупный пожар 72 тонн сена произошла в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Авдеевке произошла крупный пожар на открытой территории. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.
Сегодня, 3 апреля в 13:24, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на открытой местности по пер. Казачий в г. Авдеевка. К месту происшествия немедленно были направлены спасателей 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
По прибытию к месту пожара было установлено, что огнем охвачено 6 тюков с сеном урожая 2012 и 2013.
Пожар был локализован в 15:16, сейчас идет ликвидация пожара.
Как сообщал УНН, во Львовской области вспыхнул пожар на свалке.