Масштабна пожежа 72 тонн сіна сталась в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Авдіївці сталась масштабна пожежа на відкритій території. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Донецької області.
Сьогодні, 3 квітня о 13:24, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на відкритій місцевості по пер. Козачий в м. Авдіївка. До місця події негайно було спрямовано рятувальників 15-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області .
По прибуттю до місця пожежі було встановлено що вогнем охоплено 6 тюків з сіном врожаю 2012 та 2013 років.
Пожежу було локалізовано о 15:16, наразі триває ліквідація пожежі.
Як повідомляв УНН, на Львівщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.