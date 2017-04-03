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Масштабна пожежа 72 тонн сіна сталась в Авдіївці

Масштабна пожежа 72 тонн сіна сталась в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Авдіївці сталась масштабна пожежа на відкритій території. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Донецької області.

Сьогодні, 3 квітня о 13:24, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на відкритій місцевості по пер. Козачий в м. Авдіївка. До місця події негайно було спрямовано рятувальників 15-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області .

По прибуттю до місця пожежі було встановлено що вогнем охоплено 6 тюків з сіном врожаю 2012 та 2013 років.

Пожежу було локалізовано о 15:16, наразі триває ліквідація пожежі.

Як повідомляв УНН, на Львівщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

Українські Національні Новини

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