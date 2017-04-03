Масштабна пожежа 72 тонн сіна сталась в Авдіївці

Сьогодні, 3 квітня о 13:24, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на відкритій місцевості по пер. Козачий в м. Авдіївка. До місця події негайно було спрямовано рятувальників 15-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області .

По прибуттю до місця пожежі було встановлено що вогнем охоплено 6 тюків з сіном врожаю 2012 та 2013 років.

Пожежу було локалізовано о 15:16, наразі триває ліквідація пожежі.

Як повідомляв УНН, на Львівщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.