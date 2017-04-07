Массовую зарядку устроили в Мариинском парке Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В столице на территории Мариинского парка состоялась утренняя зарядка с участием школьников, студентов, а также представителей различных министерств. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Зарядку в парке устроили по случаю Всемирного дня здоровья.
Началась массовая тренировка в 09:00 утра, до зарядки присоединились несколько сотен человек, в том числе школьники, студенты вузов, кадеты военных заведений, а также представители министерств. В общем зарядка продолжалась 15 минут.
"Я делаю зарядку каждый день, поэтому не могла упустить возможность приобщиться к такой тренировке. Я считаю, что популяризация здорового образа жизни - это очень важно. Люди, которые пришли сегодня на зарядку, попробуют и возможно начнут заниматься спортом в дальнейшем", - рассказала работница одного из министерств Екатерина Балабанова.
Также участники зарядки отметили, что были бы не против, если бы массовые тренировки проводили ежемесячно.
Как сообщал УНН, общегородская зарядка состоялась в Кропивницкому.