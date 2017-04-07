Масову зарядку влаштували у Маріїнському парку Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У столиці на території Маріїнського парку відбулася ранкова зарядка за участі школярів, студентів, а також представників різних міністерств. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Зарядку у парку влаштували з нагоди Всесвітнього дня здоров’я.
Розпочалося масове тренування о 09:00 ранку, до зарядки долучилися кілька сотень людей, у тому числі школярі, студенти вишів, кадети військових закладів, а також представники міністерств. Загалом зарядка тривала 15 хвилин.
"Я роблю зарядку кожного дня, тому не могла упустити можливість долучитися до такого тренування. Я вважаю, що популяризація здорового способу життя - це дуже важливо. Люди, які прийшли сьогодні на зарядку, спробують і можливо почнуть займатися спортом надалі", - розповіла працівниця одного з міністерств Катерина Балабанова.
Також учасники зарядки зазначили, що були б не проти, якби масові тренування проводили щомісяця.
Як повідомляв УНН, загальноміська зарядка відбулась у Кропивницькому.