Массовое подтопление на Прикарпатье: ситуация стабилизировалась

"По состоянию на 10 ч. 16 мая остаются подтопленными 89 дворов. Ситуация стабилизировалась, уровень воды постепенно спадает", - проинформировали в ГСЧС.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 35 человек на 11 единицах техники, из них от ГСЧС 19 человек личного состава на 6 единицах техники и на 1 плавсредстве. Кроме того, местные органы власти принимают меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в ночь с 15 на 16 мая в результате дождя произошло поднятие уровня воды р. Павловка, что привело к подтоплению около 300 дворов с жилыми домами в с. Ямница. В результате эвакуировали 4 человека. Жертв и пострадавших нет.

Позже сообщалось, что из-за ливней подтопило около 330 жилых домов с домохозяйствами.