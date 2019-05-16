Масове підтоплення на Прикарпатті: ситуація стабілізувалася
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Станом на 10:00 в Івано-Франківській області підтопленими після інтенсивних дощів, які напередодні накрили регіон, залишаються 89 дворогосподарств, однак ситуація стабілізувалася. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Станом на 10 год. 16 травня залишається підтопленими 89 дворогосподарств. Ситуація стабілізувалася, рівень води поступово спадає", - проінформували у ДСНС.
До ліквідації наслідків негоди залучили 35 осіб на 11 одиницях техніки, з них від ДСНС 19 осіб особового складу на 6 одиницях техніки і на 1 плавзасобі. Крім того, місцеві органи влади вживають заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 травня внаслідок дощу відбулося підняття рівня води р. Павлівка, що призвело до підтоплення близько 300 дворогосподарств з житловими будинками у с. Ямниця. У результаті евакуювали 4 особи. Жертв та постраждалих немає.
Згодом повідомлялося, що через зливи підтопило близько 330 житлових будинків з дворогосподарствами.