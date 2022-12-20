Маска вызвали "на ковер" в Европарламент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Европейский парламент пригласил владельца Twitter Илона Маска с просьбой явиться для “откровенного публичного обмена” с законодателями.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.
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“Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и дает возможность гражданского дискурса. не должен невольно становиться катализатором ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации”.
Этот шаг был сделан после ряда хаотических и противоречивых мер, включая массовые увольнения, отстранения журналистов и изменения в правилах платформ, вызвавших тревогу в Европе. Платформа также пытается бороться с дезинформацией и враждебным контентом.
Напомним
ЕС пригрозил владельцу Илону Маску санкциями после того, как несколько журналистов, освещавших деятельность компании, внезапно заблокировали в Twitter.