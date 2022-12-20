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Маска вызвали "на ковер" в Европарламент

Киев • УНН

 • 527564 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Европейский парламент пригласил владельца Twitter Илона Маска с просьбой явиться для “откровенного публичного обмена” с законодателями.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Цитата

“Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и дает возможность гражданского дискурса. не должен невольно становиться катализатором ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации”.

Этот шаг был сделан после ряда хаотических и противоречивых мер, включая массовые увольнения, отстранения журналистов и изменения в правилах платформ, вызвавших тревогу в Европе. Платформа также пытается бороться с дезинформацией и враждебным контентом.

Напомним

ЕС пригрозил владельцу Илону Маску санкциями после того, как несколько журналистов, освещавших деятельность компании, внезапно заблокировали в Twitter.

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