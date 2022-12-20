Маска викликали "на килим" до Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Європейський парламент запросив власника Twitter Ілона Маска з проханням з’явитися для “відвертого публічного обміну” з законодавцями.
Про це пише УНН з посиланням на Politico.
Цитата
“Twitter відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу та дає можливість для громадянського дискурсу. не повинен мимоволі ставати каталізатором ненависті, втручання у вибори та дезінформації”.
Цей крок був зроблений після низки хаотичних і суперечливих заходів, включаючи масові звільнення, відсторонення журналістів і зміни в правилах платформ, які викликали тривогу в Європі. Платформа також намагається боротися з дезінформацією та ворожим контентом.
Нагадаємо
ЄС пригрозив власнику Ілону Маску санкціями після того, як кілька журналістів, які висвітлювали діяльність компанії, раптово заблокували у Twitter.