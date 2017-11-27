Маска назвали создателем Bitcoin
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Бывший стажер в SpaceX Сахил Гупта заявил, что основатель аэрокосмической компании SpaceX и компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск является создателем Bitcoin, известным под псевдонимом Сатоши Накамото, передает УНН со ссылкой на Cryptocoinsnews.
В подтверждении своих слов Гупта рассказал, что Маск хорошо ориентируется в программном языке C ++, который и был использован в процессе создания Bitcoin.
Помимо этого, Маску присуща “страсть к решению глобальных проблем”. Уточняется, что Bitcoin был создан во время мирового финансового кризиса в 2008 году, как децентрализованная валюта.
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Также владелец SpaceX хранит полное молчание о Bitcoin и никак не комментируют новости о криптовалюте.
В завершении Гупта подчеркнул, что Маск не нуждается в тех средствах, которых он мог получить после создания Bitcoin. Учитывая сегодняшний курс Bitcoin, Маск может получить от его продажи около 8 млрд долл., что более чем в два раза меньше его официального капитала — 19,7 млрд долл.
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