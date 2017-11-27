Маска назвали создателем Bitcoin

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62821 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 42475 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52742 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 62065 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 112101 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 113696 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139630 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107294 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108725 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Маска назвали создателем Bitcoin

Маска назвали создателем Bitcoin

Киев  •  УНН

 • 14041 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Бывший стажер в SpaceX Сахил Гупта заявил, что основатель аэрокосмической компании SpaceX и компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск является создателем Bitcoin, известным под псевдонимом Сатоши Накамото, передает УНН со ссылкой на Cryptocoinsnews.

В подтверждении своих слов Гупта рассказал, что Маск хорошо ориентируется в программном языке C ++, который и был использован в процессе создания Bitcoin.

Помимо этого, Маску присуща “страсть к решению глобальных проблем”. Уточняется, что Bitcoin был создан во время мирового финансового кризиса в 2008 году, как децентрализованная валюта.

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Также владелец SpaceX хранит полное молчание о Bitcoin и никак не комментируют новости о криптовалюте.

В завершении Гупта подчеркнул, что Маск не нуждается в тех средствах, которых он мог получить после создания Bitcoin. Учитывая сегодняшний курс Bitcoin, Маск может получить от его продажи около 8 млрд долл., что более чем в два раза меньше его официального капитала — 19,7 млрд долл.

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