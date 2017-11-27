Маска назвали творцем Bitcoin
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Колишній стажер в SpaceX Сахіл Гупта заявив, що засновник аерокосмічної компанії SpaceX і компанії з виробництва електромобілів Tesla Ілон Маск є творцем Bitcoin, відомим під псевдонімом Сатоши Накамото, передає УНН з посиланням на Cryptocoinsnews.
На підтвердження своїх слів Гупта розповів, що Маск добре орієнтується в програмному мовою C ++, який і був використаний в процесі створення Bitcoin.
Крім цього, Маску властива "пристрасть до вирішення глобальних проблем". Уточнюється, що Bitcoin був створений під час світової фінансової кризи в 2008 році, як децентралізована валюта.
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Також власник SpaceX зберігає повне мовчання про Bitcoin і ніяк не коментують новини про криптовалюту.
На завершення Гупта підкреслив, що Маск не потребує тих засобах, яких він міг отримати після створення Bitcoin. З огляду на сьогоднішній курс Bitcoin, Маск може отримати від його продажу близько 8 млрд дол., що більш ніж в два рази менше його офіційного капіталу - 19,7 млрд дол.
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