Маска назвали творцем Bitcoin

На підтвердження своїх слів Гупта розповів, що Маск добре орієнтується в програмному мовою C ++, який і був використаний в процесі створення Bitcoin.

Крім цього, Маску властива "пристрасть до вирішення глобальних проблем". Уточнюється, що Bitcoin був створений під час світової фінансової кризи в 2008 році, як децентралізована валюта.

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Також власник SpaceX зберігає повне мовчання про Bitcoin і ніяк не коментують новини про криптовалюту.

На завершення Гупта підкреслив, що Маск не потребує тих засобах, яких він міг отримати після створення Bitcoin. З огляду на сьогоднішній курс Bitcoin, Маск може отримати від його продажу близько 8 млрд дол., що більш ніж в два рази менше його офіційного капіталу - 19,7 млрд дол.

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