Маск анонсировал первый запуск Falcon Heavy в январе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в следующем месяце на мысе Канаверал. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, передает УНН.
“Falcon Heavy будет запущен в следующем месяце на мысе Канаверал. Ракета будет иметь вдвое большую тягу, чем предыдущий рекордсмен. Гарантирую, что в любом случае будет круто”, — написал И.Маск.
По его словам, грузом ракеты станет электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, в которой будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity (“Странный случай в космосе”).
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“Место назначения — орбита Марса. Ракета будет находиться в глубоком космосе в течение миллиардов лет, если не взорвется при взлете”, - добавил И.Маск.
Как сообщал УНН, И.Маск не исключил, что первый запуск Falcon Heavy провалится.