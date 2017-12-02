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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 79066 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108957 просмотра

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10 марта, 15:15 • 127307 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Маск анонсировал первый запуск Falcon Heavy в январе

Маск анонсировал первый запуск Falcon Heavy в январе

Киев  •  УНН

 • 17718 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в следующем месяце на мысе Канаверал. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, передает УНН.

“Falcon Heavy будет запущен в следующем месяце на мысе Канаверал. Ракета будет иметь вдвое большую тягу, чем предыдущий рекордсмен. Гарантирую, что в любом случае будет круто”, — написал И.Маск.

По его словам, грузом ракеты станет электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, в которой будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity (“Странный случай в космосе”).

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“Место назначения — орбита Марса. Ракета будет находиться в глубоком космосе в течение миллиардов лет, если не взорвется при взлете”, - добавил И.Маск.

Как сообщал УНН, И.Маск не исключил, что первый запуск Falcon Heavy провалится.

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