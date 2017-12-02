Маск анонсував перший запуск Falcon Heavy в січні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Перший запуск надважкої ракети Falcon Heavy відбудеться наступного місяця на мисі Канаверал. Про це повідомив голова компанії SpaceX Ілон Маск у Twitter, передає УНН.
“Falcon Heavy буде запущено наступного місяця на мисі Канаверал. Ракета буде мати вдвічі більшу тягу, ніж попередній рекордсмен. Гарантую, що в будь-якому разі буде круто”, — написав І.Маск.
За його словами, вантажем ракети стане електромобіль Tesla Roadster вишневого кольору, у якій гратиме пісня Девіда Боуї Space Oddity (“Дивний випадок у космосі”).
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“Місце призначення — орбіта Марсу. Ракета перебуватиме в глибокому космосі протягом мільярдів років, якщо не вибухне при зльоті”, — додав І.Маск.
Як повідомляв УНН, І.Маск не виключив, що перший запуск Falcon Heavy провалиться.