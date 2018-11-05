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Мартыненко вручили повестку на допрос по делу, которое открыли в Чехии

Мартыненко вручили повестку на допрос по делу, которое открыли в Чехии

Киев  •  УНН

 • 14894 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Чешской республики. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

"... 5 ноября 2018 года экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Чешской республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным НАБУ, другая информация по расследованию компетентными органами Чехии уголовного производства является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

И хотя имени экс-нардепа в НАБУ не называют, отметим, что речь идет о Николае Мартыненко.

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Добавим, как сообщалось ранее, во время вручения повестки экс-нардеп бросил документ на пол.

В НАБУ такие действия Мартыненко вызвали возмущение.

"... поведение бывшего народного избранника вызывает возмущение и является недопустимым в любой цивилизованной стране мира. Подчеркиваем, детективы Национального бюро вручили повестку в надлежащий способ в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая САП по результатам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще пяти человек в завладении чужим имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.

По информации САП, среди других Мартыненко инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом".

Как сообщал УНН, 21 мая представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.

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