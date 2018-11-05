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Мартиненку вручили повістку на допит у справі, яку відкрили у Чехії

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, вручено повістку про виклик на допит як свідка у рамках міжнародно-правового доручення правоохоронних органів Чеської республіки. Про це повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.

"...5 листопада 2018 року екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, вручено повістку про виклик на допит як свідка у рамках міжнародно-правового доручення правоохоронних органів Чеської республіки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними НАБУ, інша інформація щодо розслідування компетентними органами Чехії кримінального провадження є конфіденційною та не підлягає розголошенню.

І хоч імені екс-нардепа у НАБУ не називають, зазначимо, що йдеться про Миколу Мартиненка.

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Додамо, як повідомлялось раніше, під час вручення повістки екс-нардеп кинув документ на підлогу.

У НАБУ такі дії Мартиненка викликали обурення.

"...поведінка колишнього народного обранця викликає обурення та є недопустимою у будь-якій цивілізованій країні світу. Наголошуємо, детективи Національного бюро вручили повістку в належний спосіб відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня САП за результатами досудового розслідування НАБУ направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб у заволодінні чужим майном, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації.

За інформацією САП, серед інших Мартиненку інкримінується заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом”.

Як повідомляв УНН, 21 травня представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку обвинувальний акт.

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