Мартиненку вручили повістку на допит у справі, яку відкрили у Чехії

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, вручено повістку про виклик на допит як свідка у рамках міжнародно-правового доручення правоохоронних органів Чеської республіки. Про це повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.