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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135815 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143802 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129849 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Мартин Скорсезе презентует документальный фильм о Боба Дилана

Мартин Скорсезе презентует документальный фильм о Боба Дилана

Киев  •  УНН

 • 17007 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В YouTube на официальном канале Netflix опубликован трейлер нового документального фильма Мартина Скорсезе о концертном туре музыканта Боба Дилана, пишет УНН.

Эксклюзивные интервью, уникальные архивные кадры с концертов, ранее не публиковавшийся музыкальный материал — все это и многое другое вошло в фильм Мартина Скорсезе “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese”, сообщает журнал Variety.

Концертный тур Rolling Thunder Revue прошел в 1975 −1976 годах. В нем приняли участие многие звезды фолка тех лет. Ожидается, что в фильме будут не только документальные, но и игровые съемки, а также интервью почти всех участников Rolling Thunder Revue, которые взял для фильма продюсер Боба Дилана Джефф Розен.

Это вторая работа Мартина Скорсезе о великом американском поэте и музыканте. Первый фильм “Нет пути домой” вышел на экраны в 2005 году.

Премьера картины “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese” состоится на Netflix 12 июня.

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