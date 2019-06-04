Мартин Скорсезе презентует документальный фильм о Боба Дилана

Эксклюзивные интервью, уникальные архивные кадры с концертов, ранее не публиковавшийся музыкальный материал — все это и многое другое вошло в фильм Мартина Скорсезе “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese”, сообщает журнал Variety.

Концертный тур Rolling Thunder Revue прошел в 1975 −1976 годах. В нем приняли участие многие звезды фолка тех лет. Ожидается, что в фильме будут не только документальные, но и игровые съемки, а также интервью почти всех участников Rolling Thunder Revue, которые взял для фильма продюсер Боба Дилана Джефф Розен.

Это вторая работа Мартина Скорсезе о великом американском поэте и музыканте. Первый фильм “Нет пути домой” вышел на экраны в 2005 году.

Премьера картины “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese” состоится на Netflix 12 июня.