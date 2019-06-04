Мартін Скорсезе презентує документальний фільм про Боба Ділана
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В YouTube на офіційному каналі Netflix опублікований трейлер нового документального фільму Мартіна Скорсезе про концертний тур музиканта Боба Ділана, пише УНН.
Ексклюзивні інтерв’ю, унікальні архівні кадри з концертів, музичний матеріал, який раніше не публікувався — все це і багато іншого увійшло до фільму Мартіна Скорсезе “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese”, повідомляє журнал Variety.
Концертний тур Rolling Thunder Revue пройшов в 1975 −1976 роках. У ньому взяли участь багато зірок фолку тих років. Очікується, що в фільмі будуть не тільки документальні, а й ігрові зйомки, а також інтерв’ю майже всіх учасників Rolling Thunder Revue, які взяв для фільму продюсер Боба Ділана Джефф Розен.
Це друга робота Мартіна Скорсезе про великого американському поета і музиканта. Перший фільм “Немає шляху додому” вийшов на екрани в 2005 році.
Прем’єра картини “Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese” відбудеться на Netflix 12 червня.