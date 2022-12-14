Марсианский вертолет Ingenuity пролетит над холмами Красной планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Марсианский вертолет Ingenuity, сопровождающий марсоход NASA Perseverance, пролетит над холмами Красной планеты. Сейчас они находятся на дне кратера Езеро, но планируется, что они выберутся из низины и направятся на 40-метровое поднятие, где в древние времена находилась дельта реки. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
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"До этого момента была вера в то, что Марс абсолютно плоский как блин. Только сейчас, благодаря этим последним обновлениям программного обеспечения, мы можем утверждать, что на самом деле он не ровный, там есть холмы", - сказал BBC News старший пилот Ховард Грипп.
Детали
Отмечается, что инженерам пришлось обновить программное обеспечение дрона, чтобы он мог летать над холмами.
В 2021 году Ingenuity вошел в историю, став первым транспортным средством, совершившим "полет в другой мир" с двигателем. С тех пор дрон совершил еще 35 полетов.
Беспилотник поддерживает марсоход, исследуя дорогу впереди и помогая Perseverance и его "водителям на заднем сиденье" на Земле выбрать правильный путь. Он также делает из воздуха снимки скал под разными углами, чтобы исследователи могли создать 3D-модели для дальнейшего исследования. Сейчас инженеры на Земле анализируют спутниковые изображения, чтобы найти безопасное место для приземления.
Напомним
Марсоход NASA записал первый в истории звук пыли с Красной планеты. Эта запись может стать ключом к пониманию того, как пыль двигается вокруг Марса.