Марсіанський гелікоптер Ingenuity пролетить над пагорбами Червоної планети
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Марсіанський гелікоптер Ingenuity, який супроводжує марсохід NASA Perseverance, пролетить над пагорбами Червоної планети. Наразі вони знаходяться на дні кратера Єзеро, але планується, що вони виберуться з низини та попрямують на 40-метрове підняття, де у стародавні часи знаходилася дельта річки. Про це пише УНН з посиланням на BBC.
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"До цього моменту була віра у те, що Марс абсолютно плоский, як млинець. Тільки зараз, завдяки цим останнім оновленням програмного забезпечення, ми можемо стверджувати, що насправді він не рівний, там є пагорби", - сказав BBC News старший пілот Ховард Гріп.
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Зазначається, що інженерам довелося оновити програмне забезпечення дрона, щоб він міг літати над пагорбами.
У 2021 році Ingenuity увійшов у історію, ставши першим транспортним засобом, який здійснив "політ в інший світ" з двигуном. Відтоді дрон здійснив ще 35 польотів.
Безпілотник підтримує марсохід, досліджуючи дорогу попереду та допомагаючи Perseverance та його "водіям на задньому сидінні" на Землі вибрати правильний шлях. Він також робить з повітря знімки скель під різними кутами, щоб дослідники могли створити 3D-моделі для подальшого дослідження. Зараз інженери на Землі аналізують супутникові зображення, щоб знайти безпечні місця для приземлення.
Нагадаємо
Марсохід NASA записав перший в історії звук пилу з Червоної планети. Цей запис може стати ключем до розуміння того, як пил рухається навколо Марса.