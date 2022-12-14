Марсіанський гелікоптер Ingenuity пролетить над пагорбами Червоної планети

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14034 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 47369 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 88147 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 139260 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164230 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 339723 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217871 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193024 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325476 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458940 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113040 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74884 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 32779 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 33220 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 32102 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 339725 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325476 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543615 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674769 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695169 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74884 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113040 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198504 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224570 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217583 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Марсіанський гелікоптер Ingenuity пролетить над пагорбами Червоної планети

Марсіанський гелікоптер Ingenuity пролетить над пагорбами Червоної планети

Київ • УНН

 • 773896 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Марсіанський гелікоптер Ingenuity, який супроводжує марсохід NASA Perseverance, пролетить над пагорбами Червоної планети. Наразі вони знаходяться на дні кратера Єзеро, але планується, що вони виберуться з низини та попрямують на 40-метрове підняття, де у стародавні часи знаходилася дельта річки. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Цитата

"До цього моменту була віра у те, що Марс абсолютно плоский, як млинець. Тільки зараз, завдяки цим останнім оновленням програмного забезпечення, ми можемо стверджувати, що насправді він не рівний, там є пагорби", - сказав BBC News старший пілот Ховард Гріп.

Деталі

Зазначається, що інженерам довелося оновити програмне забезпечення дрона, щоб він міг літати над пагорбами.

У 2021 році Ingenuity увійшов у історію, ставши першим транспортним засобом, який здійснив "політ в інший світ" з двигуном. Відтоді дрон здійснив ще 35 польотів.

Безпілотник підтримує марсохід, досліджуючи дорогу попереду та допомагаючи Perseverance та його "водіям на задньому сидінні" на Землі вибрати правильний шлях. Він також робить з повітря знімки скель під різними кутами, щоб дослідники могли створити 3D-моделі для подальшого дослідження. Зараз інженери на Землі аналізують супутникові зображення, щоб знайти безпечні місця для приземлення.

Нагадаємо

Марсохід NASA записав перший в історії звук пилу з Червоної планети. Цей запис може стати ключем до розуміння того, як пил рухається навколо Марса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33