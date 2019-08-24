"Марш защитников Украины" дошел до Майдана Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Участники "Марша защитников Украины", альтернативного мероприятия к Шествию достоинства в День Независимости, дошли до Майдана Независимости в столице, передает УНН.
Так, участники марша начали шествие от парка Шевченко в Киеве около 11:30.
Сейчас колонна находится на Майдане Независимости. Организаторы ранее заявляли об ожидании около 10 тісяч участников в марше.
Перед этим в центре столицы состоялись торжества ко Дню Независимости с участием Президента Владимира Зеленского. Во время них состоялось Шествие достоинства.
Во время официальных торжеств также звучали песни в исполнении украинских звезд. Так, Тина Кароль исполнила Гимн Украины.