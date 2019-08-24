"Марш защитников Украины" дошел до Майдана Независимости

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 6095 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 48427 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119928 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130585 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121600 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125566 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128319 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152942 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150976 просмотра

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"Марш защитников Украины" дошел до Майдана Независимости

"Марш защитников Украины" дошел до Майдана Независимости

Киев  •  УНН

 • 24279 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Участники "Марша защитников Украины", альтернативного мероприятия к Шествию достоинства в День Независимости, дошли до Майдана Независимости в столице, передает УНН.

Так, участники марша начали шествие от парка Шевченко в Киеве около 11:30.

Сейчас колонна находится на Майдане Независимости. Организаторы ранее заявляли об ожидании около 10 тісяч участников в марше.

Перед этим в центре столицы состоялись торжества ко Дню Независимости с участием Президента Владимира Зеленского. Во время них состоялось Шествие достоинства.

Во время официальных торжеств также звучали песни в исполнении украинских звезд. Так, Тина Кароль исполнила Гимн Украины.

Украинские Национальные Новости

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