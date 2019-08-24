"Марш захисників України" дійшов до Майдану Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Учасники "Маршу захисників України", альтернативного заходу до Ходи гідності у День Незалежності, дійшли до Майдану Незалежності у столиці, передає УНН.
Так, учасники маршу розпочали ходу від парку Шевченка у Києві близько 11:30.
Наразі колона перебуває на Майдані Незалежності. Організатори раніше заявляли про очікування близько 10 тисяч учасників у марші.
Перед цим у центрі столиці відбулися урочистості до Дня Незалежності за участю Президента Володимира Зеленського. Під час них відбулася Хода гідності.
Під час офіційних урочистостей також лунали пісні у виконанні українських зірок. Так, Тіна Кароль виконала Гімн України.