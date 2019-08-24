У столичному парку Шевченка зібралися учасники "Маршу захисників України"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У парку імені Тараса Шевченка у Києві почали збір учасники "Маршу захисників України" до Дня Незалежності, який має стати альтернативою до запланованої Ходи гідності, яка відбулася у центрі столиці. Відео збору людей у столичному парку опублікував у Twitter користувач Viacheslav Manulik, передає УНН.
"Марш Захисників рушає від Парку Шевченка", - вказав він.
Додамо, початок збору у парку Шевченка було анонсовано на 10:00, до 11:00 учасники мають сформувати колони і рушати.
Урочистості до Дня Незалежності у столиці розпочалися о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, було проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.
Після цього на Майдані Незалежності було піднято Національний прапор. Також прозвучали пісні у виконанні Аліни Паш, Тіни Кароль та інших.
Завершилися урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться "Марш захисників України" за участю ветеранів.
Марш Захисників рушає від Парку Шевченка pic.twitter.com/8qlVM2MYG6— Viacheslav Manulik (@vmanulik) August 24, 2019