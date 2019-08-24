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У столичному парку Шевченка зібралися учасники "Маршу захисників України"

У столичному парку Шевченка зібралися учасники "Маршу захисників України"

Київ • УНН

 • 9412 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У парку імені Тараса Шевченка у Києві почали збір учасники "Маршу захисників України" до Дня Незалежності, який має стати альтернативою до запланованої Ходи гідності, яка відбулася у центрі столиці. Відео збору людей у столичному парку опублікував у Twitter користувач Viacheslav Manulik, передає УНН.

"Марш Захисників рушає від Парку Шевченка", - вказав він.

Додамо, початок збору у парку Шевченка було анонсовано на 10:00, до 11:00 учасники мають сформувати колони і рушати.

Урочистості до Дня Незалежності у столиці розпочалися о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, було проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Після цього на Майдані Незалежності було піднято Національний прапор. Також прозвучали пісні у виконанні Аліни Паш, Тіни Кароль та інших.

Завершилися урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться "Марш захисників України" за участю ветеранів.

Марш Захисників рушає від Парку Шевченка pic.twitter.com/8qlVM2MYG6

— Viacheslav Manulik (@vmanulik) August 24, 2019

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