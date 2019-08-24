В столичном парке Шевченко собрались участники "Марша защитников Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В парке имени Тараса Шевченко в Киеве начали сбор участники "Марша защитников Украины" ко Дню Независимости, который должен стать альтернативой запланированного Шествия достоинства, которое состоялось в центре столицы. Видео сбора людей в столичном парке опубликовал в Twitter пользователь Viacheslav Manulik, передает УНН.
"Марш Защитников отправляется от Парка Шевченко", - отметил он.
Добавим, начало сбора в парке Шевченко было анонсировано на 10:00, до 11:00 участники должны сформировать колонны и двигаться.
Торжества ко дню Независимости в столице начались в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, была провозглашена общенациональная минута молчания.
После этого на Майдане Независимости был поднят Национальный флаг. Также прозвучали песни в исполнении Алины Паш, Тины Кароль и других.
Завершились торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется "Марш защитников Украины" при участии ветеранов.
Марш Защитников отправляется от Парка Шевченко pic.twitter.com/8qlVM2MYG6- Viacheslav Manulik (@vmanulik) August 24, 2019