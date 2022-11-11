Марш ультраправых ко Дню независимости собрал тысячи людей в Варшаве

Детали

Демонстранты, в том числе семьи с детьми, а также представители ультраправых групп, размахивали бело-красными польскими флагами и скандировали «Боже, честь, Родина», когда они шли по центру Варшавы в окружении большого присутствия полиции.

Ежегодное мероприятие стало поводом для разногласий между ультраправыми группами и сторонниками националистического правительства «Право и справедливость» (ПиС) премьер-министра Матеуша Моравецкого, с одной стороны, и их либеральными оппонентами, с другой.

С момента прихода к власти в 2015 году ПиС стремилась ввести более консервативные, традиционные семейные ценности в общественную жизнь, включая введение почти полного запрета абортов. Критики в стране и за рубежом обвинили их в разжигании гомофобии во время избирательных кампаний.

В прошлом мэрия Варшавы предпринимала многочисленные попытки делегализовать мероприятие, но ассоциация Марш независимости, которая является его организатором, успешно обжаловала судебные решения.