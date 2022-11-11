Марш ультраправих до Дня незалежності зібрав тисячі людей у Варшаві

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Демонстранти, у тому числі сім'ї з дітьми, а також представники ультраправих груп, розмахували біло-червоними польськими прапорами та скандували «Боже, честь, Батьківщина», коли вони йшли центром Варшави в оточенні великої присутності поліції.

Щорічний захід став приводом для розбіжностей між ультраправими групами та прихильниками націоналістичного уряду «Право і справедливість» (ПіС) прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, з одного боку, та їх ліберальними опонентами, з іншого.

З моменту приходу до влади у 2015 році ПіС прагнула запровадити більш консервативні, традиційні сімейні цінності у суспільне життя, включаючи запровадження майже повної заборони абортів. Критики в країні та за кордоном звинуватили їх у розпалюванні гомофобії під час виборчих кампаній.

У минулому мерія Варшави робила численні спроби делегалізувати захід, але асоціація Марш незалежності, яка є його організатором, успішно оскаржила судові рішення.