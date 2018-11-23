Маркарова еще не определилась с кандидатурой своего первого заместителя
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что еще не определилась с кандидатурой на должность первого заместителя министра. Об этом она сказала на брифинге, передает корреспондент УНН.
“Еще не определилась в отношении первого заместителя. Конечно, как только вакансия с сегодняшнего дня появилась, буду думать”, — сказала она.
Как сообщал УНН, 22 ноября Верховная Рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов.
Напомним, 7 июня 2018 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову. К исполнению обязанностей министра она приступила с 8 июня.
До этого, с 29 апреля 2016 года, Маркарова работала в должности первого заместителя министра финансов Украины.
В Министерстве финансов она начала работать с 2015 года в должности заместителя министра финансов Украины — руководителя аппарата.
Отметим, 7 июня Рада проголосовала за освобождение Александра Данилюка с должности министра финансов. Премьер, который подписал представление на его увольнение, заявил, что на заседании правительства Данилюк позволил себе действия, “несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров”.