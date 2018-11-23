Маркарова еще не определилась с кандидатурой своего первого заместителя

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97243 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105788 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141221 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138408 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133270 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126874 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165971 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117977 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141559 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Маркарова еще не определилась с кандидатурой своего первого заместителя

Маркарова еще не определилась с кандидатурой своего первого заместителя

Киев  •  УНН

 • 8280 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что еще не определилась с кандидатурой на должность первого заместителя министра. Об этом она сказала на брифинге, передает корреспондент УНН.

“Еще не определилась в отношении первого заместителя. Конечно, как только вакансия с сегодняшнего дня появилась, буду думать”, — сказала она.

Как сообщал УНН, 22 ноября Верховная Рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов.

Напомним, 7 июня 2018 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову. К исполнению обязанностей министра она приступила с 8 июня.

До этого, с 29 апреля 2016 года, Маркарова работала в должности первого заместителя министра финансов Украины.

В Министерстве финансов она начала работать с 2015 года в должности заместителя министра финансов Украины — руководителя аппарата.

Отметим, 7 июня Рада проголосовала за освобождение Александра Данилюка с должности министра финансов. Премьер, который подписал представление на его увольнение, заявил, что на заседании правительства Данилюк позволил себе действия, “несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров”.

Украинские Национальные Новости

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