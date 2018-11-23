Маркарова ще не визначилася з кандидатурою свого першого заступника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що ще не визначилася з кандидатурою на посаду першого заступника міністра. Про це вона сьогодні сказала на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ще не визначилася стосовно першого заступника. Звичайно, як тільки вакансія із сьогоднішнього дня з’явилася, буду думати”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, 22 листопада Верховна Рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів.
Нагадаємо, 7 червня 2018 року Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні уряду поклав виконання обов’язків міністра фінансів України на першого заступника міністра Оксану Маркарову. До виконання обов'язків міністра вона приступила з 8 червня.
До цього, з 29 квітня 2016 року, Маркарова працювала на посаді першого заступника міністра фінансів України.
У Міністерстві фінансів вона почала працювати з 2015 року на посаді заступника міністра фінансів України – керівника апарату.
Зазначимо, 7 червня Рада проголосувала за звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Прем'єр, який підписав подання на його звільнення, заявив, що на засіданні уряду Данилюк дозволив собі дії, "несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".