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Маркарова назвала основные задачи Государственной налоговой службы

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр финансов Оксана Маркарова обозначила три основные составляющие работы новосозданной налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передает УНН.

"Главной ее задачей должно стать развитие прозрачных отношений с налогоплательщиками. Для добросовестных плательщиков налоговая является надежным партнером для тех, кто не платит налоги, - жестким", - отметили в ГФС.

Также внимание будет уделяться развитию самой службы.

"Ее работники должны получать достойное материальное обеспечение и достойную заработную плату. Сама же налоговая служба как институт должна высоко оценивается и уважаться в обществе", - сказано в сообщении.

Маркарова отметила, что переходный период фискальной службы в налоговую и таможенную должен быть незаметным для бизнеса и должен стать одним из факторов развития экономики.

В свою очередь председатель государственной налоговой службы Сергей Верланов отметил, что налоговая служба находится фактически в нескольких шагах от старта полноценного выполнения обязанностей по администрированию налогов и единого взноса.

"Функционал нашей службы должен быть готов к достаточно быстрой трансформации. Времени мало, будем двигаться очень динамично. ГНС открыта к сотрудничеству с международными донорами и партнерами по ее дальнейшей трансформации в сервисную службу европейского образца", - сказал Верланов.

Он отметил, что в последние годы уровень сотрудничества с бизнесом был достаточно высоким, но налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать уровень сервиса для всех типов бизнеса.

По его словам, будут внедряться решения, направленные на клиента, на прозрачность и антикоррупционность. Верланов добавил, что именно это один из функционалов, который должен стать ежедневной практикой.

"Наша с вами задача сделать уплату налогов легким и почетным делом. Считаю, что в ближайшее время мы должны показать новое качество трансформационных процессов", - подчеркнул Верланов.

Напомним, сегодня министр финансов Украины Оксана Маркарова представила коллективу ГФС нового главу Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Ранее Верланов называл первые шаги на посту главы налоговой службы.

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