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Маркарова назвала основні завдання Державної податкової служби

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Міністр фінансів Оксана Маркарова окреслила три основні складові роботи новоствореної податкової служби. Про це повідомила прес-служба ДФС, передає УНН.

"Головним її завданням має стати розвиток прозорих стосунків з платниками податків. Для сумлінних платників податкова є надійним партнером, для тих, хто не платить податки, – жорстким", - зазначили у ДФС.

Також увага приділятиметься розвитку самої служби.

"Її працівники повинні отримувати достойне матеріальне забезпечення та гідну заробітну плату. Сама ж податкова служба як інституція має високо оцінюватися та поважатися в суспільстві", - сказано у повідомленні.

Маркарова зазначила, що перехідний період фіскальної служби у податкову та митну має бути непомітним для бізнесу та має стати одним з факторів розвитку економіки.

У свою чергу голова державної податкової служби Сергій Верланов зазначив, що податкова служба перебуває фактично в декількох кроках від старту повноцінного виконання обов’язків щодо адміністрування податків та єдиного внеску.

"Функціонал нашої служби має бути готовим до достатньо швидкої трансформації. Часу обмаль, будемо рухатися дуже динамічно. ДПС відкрита до співпраці з міжнародними донорами та партнерами щодо її подальшої трансформації в сервісну службу європейського зразка", – сказав Верланов.

Він зазначив, що протягом останніх років рівень співпраці з бізнесом був достатньо високим, але податкова служба має й надалі буде покращувати рівень сервісу для всіх типів бізнесу.

За його словами, впроваджуватимуться рішення, спрямовані на клієнта, на прозорість та антикорупційність. Верланов додав, що саме це є один із функціоналів, який має стати щоденною практикою.

"Наша з вами задача зробити сплату податків легкою та почесною справою. Вважаю, що найближчим часом ми маємо показати нову якість трансформаційних процесів", – наголосив Верланов.

Нагадаємо, сьогодні міністр фінансів України Оксана Маркарова представила колективу ДФС нового очільника Державної податкової служби України Сергія Верланова.

Раніше Верланов називав перші кроки на посаді голови податкової служби.

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