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У ДФС представили очільника податкової служби Верланова

У ДФС представили очільника податкової служби Верланова

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Колективу Державної фіскальної служби сьогодні представили нового очільника Державної податкової служби України Сергія Верланова. Про це повідомила прес-служба ДФС, передає УНН.

Так, нового очільника Державної податкової служби України Сергія Верланова представила колективу фіскальної служби міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Також у заході взяли участь бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, представники офісу технічної допомоги Казначейства США при ДФС, проекту GIZ "Підтримка реформи управління державними фінансами" та проекту з реалізації Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), представництва ЄС в Україні та представництва МВФ.

Як повідомляв УНН, очільник Державної податкової служби України Сергій Верланов назвав перші кроки на посаді голови податкової служби.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів утворив Державну податкову і Державну митну служби, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на керівників двох ДПС і ДМС. 8 травня 2019 року розпорядженням Кабміну № 286-р Головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова.

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