Мариуполец убил родную мать

“Сегодня на линию” 102 “поступило сообщение от 36-летнего мужчину, который сообщил о смерти своей матери” — отметили в ведомстве

При осмотре тела потерпевшей было обнаружено рубленые раны головы.

В результате проверки полицейские установили полные обстоятельства случившегося.

“Вчера вечером родственники употребляли алкогольные напитки, потом между ними началась ссора, во время которой подозреваемый схватил палку и трижды ударил мать по голове. От полученных травм женщина умерла” — сообщают в пресс-службе Центрвльного отдела полиции

Полицейские нашли и изъяли орудие убийства, которое человек спрятал на крыше сарая. За умышленное убийство мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.