Маріуполець замордував рідну матір
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Чоловік схопився за дерев’яну палицю через конфлікт з матір’ю. Аби відвести від себе підозру — сховав знаряддя вбивства та сам зателефонував поліцейським, про це повідомляє УНН з посиланням на відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.
“Сьогодні на лінію „102“ надійшло повідомлення від 36-річного чоловіка, який повідомив про смерть своєї матері” — зазначили у відомстві
Під час огляду тіла потерпілої було виявлено рубані рани голови.
В результаті перевірки поліцейські встановили повні обставини того, що сталося.
“Вчора ввечері родичі вживали алкогольні напої, потім між ними почалась сварка, під час якої підозрюваний схопив палку і тричі вдарив матір по голові. Від отриманих травм жінка померла” — повідомляють у прес-службі Центрвльного відділу поліції
Поліцейські знайшли та вилучили знаряддя вбивства, яке чоловік сховав на даху сараю. За умисне вбивство чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.