Маріуполець замордував рідну матір

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Чоловік схопився за дерев’яну палицю через конфлікт з матір’ю. Аби відвести від себе підозру — сховав знаряддя вбивства та сам зателефонував поліцейським, про це повідомляє УНН з посиланням на відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.

“Сьогодні на лінію „102“ надійшло повідомлення від 36-річного чоловіка, який повідомив про смерть своєї матері” — зазначили у відомстві

Під час огляду тіла потерпілої було виявлено рубані рани голови.

В результаті перевірки поліцейські встановили повні обставини того, що сталося.

“Вчора ввечері родичі вживали алкогольні напої, потім між ними почалась сварка, під час якої підозрюваний схопив палку і тричі вдарив матір по голові. Від отриманих травм жінка померла” — повідомляють у прес-службі Центрвльного відділу поліції

Поліцейські знайшли та вилучили знаряддя вбивства, яке чоловік сховав на даху сараю. За умисне вбивство чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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